Stand: 16.11.2024 09:30 Uhr Hamborger Haven hett weniger to doon

De Worenümslag in'n Hamborger Haven geiht torüch. Siet Anfang vun't Johr is he üm dree Perzent bargdaal gahn. Folgens Haven Hamborg Marketing liggt dat ok an de swacke Weertschop un den Krieg in de Ukrain. De Senat hööpt nu op den Havendeal mit de Swiezer Reederee MSC. Güstern seev ok de ukrainsche Wettbewarvbehöörd "Ja" dorto. Un dat weer nödig wieldat de HHLA en Terminal in'n Swattmeerhaven Odessa bedrieven deit

