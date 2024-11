Stand: 16.11.2024 09:30 Uhr Selenskyj krittelt an Scholz

Bunnskanzler Olaf Scholz telefoneert mit den russ'schen Präsident Wladimir Putin - un de Ukrain reegt sik op. Präsident Wolodymyr Selenskyj sä in Kiew, Scholz harr de Büx vun de Pandora open maakt. He meen, jüst düsse Oort vun Telefonaten weern dat, wat Putin will: Dat sien Isolatschoon minnert warrt. Scholz hett Putin anropen un verlangt, dat he de Truppen ut de Ukrain aftreckt.

