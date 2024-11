Stand: 16.11.2024 09:30 Uhr Wiehnachtsmarkten in Hamborg

Nich blots de Hamborgers möögt uns Wiehnachtsmarkten, ok de Touristen treckt se an. Wat Hamborg Tourismus seggt, reekt se dorüm in de tokamen Weken mit mehre Millionen Gäst, de en Utfloog maakt oder ok över Nacht blieven doot. To de Höhepunkten blangen de Wiehnachtsmarkten höört sünnerlich ok de Märkenscheep an'n Jungfernstieg, de Wiehnachtsparaad dörch de Binnenstadt un de Christmas Garden in'n Loki-Schmidt-Goorn. Man vun de Wiehnachtstiet hebbt ok de Levensmiddel- un de Eenzelhannel veel Goods.

