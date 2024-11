Stand: 16.11.2024 09:30 Uhr Dat Wedder für uns in Hamborg

Wenn ji an’n Sünnavend op Sünn luert, denn köönt ji aver lang söken, de maakt vundaag free. Eerst recht an’n Avend. Dorför gifft dat masse Wulken bi bet to negen Graad. To’n Avend hen, warrt dat ok jümmer fuchtiger un de Wind weiht frisch ut Süüdwest.

Morgen hollt dat denn mal af un an mit den Regen wedder op, un jümmer mehr Wulken sünd to sehn. Dat lockert sik ok mal bi bet to acht Graad op. Wat sik dat ok so mild anföhlen deit, dat is en anner Fraag, denn de Wind ut Süüdwest bet West warrt tosehn, dat he allens geven deit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch