Dat Düütschlandticket blifft eerstmal

Stand: 15.11.2024 09:30 Uhr

Eenmal betahlen un denn in ganz Düütschland in’n Regionaalverkehr Bus un Bahn bruken. Alleen in Hamborg un ümto hebbt mehr as een Million Lüüd dat Düütschlandticket. Un dat Ticket, dat schall nu blieven, ok wenn in Berlin de Ampel-Koalitschoon ut’nannerbraken is. Denn wat den Striet angeiht üm de Fraag, wokeen de ganze Saak betahlen deit, dor hett de Union, so as de ARD dat nu wies worrn is, nageven. Un dat Düütschlandticket dat schall denn so as plaant, tokamen Johr 58 Euro kösten. Betto mutt een för de Fohrkort 49 Euro betahlen.

