Idee för Bahn-Elvtunnel is vun'n Disch

En Tunnel för de Bahn, de ünner de Elv westen vun Hamborg langsgahn deit, düsse Idee is nu siet güstern ganz un gor vun’n Disch. De sonöömte Westqueren wöör neemich bet to fief Milliarden Euro wat an Geld kösten. Un Gootachters gaht dorvun ut, dat nich noog Lüüd tohoopkamen doot, de de Töög an’t Enn denn ok bruken doot. Dat is güstern bi de Sitten vun den Verkehrsutschuss vun’e Börgerschop bi rutsuert. Alltohoop hebbt se veerteihn möögliche Varianten vun en Bahn-Elvtunnel nakeken. Man welk Lüüd vun de Linken un vun’e Grönen wullen aver liekers an de Tunnelidee an fasthollen.

