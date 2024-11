Stand: 15.11.2024 09:30 Uhr Robert Kennedy schall Sundheitsminister warrn

In Amerika, in’e USA, dor gifft dat nu noch en ne’e Personaalsaak: In Washington is nu kloor, wokeen ünner den ne’en Präsidenten Donald Trump de Sundheitsminister warrn schall. Un dat is Robert Kennedy. He is de Broderjung vun den vörmaligen Präsidenten John F. Kennedy. Un Robert Kennedy is een, de in’e Corona-Tiet kloor seggt hett, dat he gegen dat Impen is. As Bispeel hett he domals ümmer wedder seggt hatt, dat dat Impen Autismus utlösen dee.

