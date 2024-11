Stand: 15.11.2024 09:30 Uhr Drogenboss na Hamborg hen utlevert

Een vun de op't meist verropen Drogenbossen in Europa is nu na Hamborg hen utlevert worrn. Em warrt vörsmeten, dat he in ölven Fäll Kokain smuggelt hebben schall, wo dat denn ok bi över den Hamborger Haven bi lopen is. So as de Staatsafkaatschop dat seggen deit, schall sik dat dorbi üm teihn Tünnen vun de Droog bi hanneln. Dat se em fastnahmen hebbt, dat is nu al een Johr lang her un dat is domals in Albanien ween.

