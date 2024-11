Stand: 15.11.2024 09:30 Uhr Füer in Studentenwahnheim

In Stellingen hett en Studentenwahnheim brennt. Bi dat Füer an de Hagenbeckstraat sünd an’n Avend mehr as teihn Lüüd licht wat bi to Schaden kamen. Un dat leeg doran, dat se Rook inatent harrn. Man een Student vun jüm müss dorbi denn ok noch na’t Krankenhuus hen. In de Tiet, wo de Füerwehr den Brand löscht hett, sünd veertig Lüüd in en HVV-Bus ünnerbröcht worrn, wo se denn versoorgt worrn sünd. In Gang kamen is dat Füer in en Gemeenschopsköök. Un nu köönt in dree Wahnungen eerstmal keen Studenten mehr binnen ünnerkamen.

