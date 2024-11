Stand: 14.11.2024 09:30 Uhr Wohrscho vun de Dokters

Hamborgs Sozioolsenatorsche Melanie Schlotzhauer maakt Druck. De Bunnsdag schull noch de Reform för de Huusdokters beslaten – ok wenn de Ampel-Regieren nu nich mehr dor is. Bi de Reform geiht dat to'n Bispeel üm en Grenz för dat, wat de Dokters in Reken stellen köönt. Düsse Grenz schall wegfallen. Veele Dokters – ok in Hamborg – köönt blots söventig Perzent vun dat afreken, wat se maakt hefft. De Verband vun de Huusdokters wohrschoot: Wenn dat nich anners warrt, müssen en Reeg Praxen tomaken.

