Stand: 14.11.2024 09:30 Uhr Scholen un Antisemitismus

Scholen bruken mehr Stütt in'n Ünnerricht gegen Antisemitismus – dat will Hamborgs CDU. Achtergrund is en Breev vun't Institut för de Utbilden vun Schoolmeesters. Dor steiht binnen, dat dat beter weer, wenn in de Scholen nich övern Johrsdag vun'n Hamas-Angreep op Israel snackt wöör. Wat de Scholen nu gegen Antisemitismus maken kunnen – dat warrt in Schoolutschuss vun de Börgerschop utmaakt.

