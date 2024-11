Stand: 14.11.2024 09:30 Uhr Landstrom wenig bruukt

De Landstrom is dor – man Fohrgast-Scheep un Barkassen bruukt em kuum. An de Sankt Pauli Landungsbrüchen tankt de Reeders jümehr Scheep tomehrst wieder mit Diesel. Woso dat so is: Dorto hefft de Redereen op Nafraag vun't NDR Hamborg Journal nix seggt. Dat gifft man Lüüd ut de Brangsch, de seggt, dat de Steden, wo de Scheep anslaten warrt, nich för all Scheep ok passen deen. Dat wiest de Weertschopsbehöörd man torüch.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch