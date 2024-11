Stand: 14.11.2024 09:30 Uhr Trump arbeidt an sien Team

Matt Gaetz sitt in de USA för de Republikaners in't Repräsentatenhuus – un nu warrt he woll de ne'e Justizminister. De tokamen Präsident Donald Trump is mit Gaetz eng vertroot. Gaetz steiht in'n Roop, dat he bannig konservativ is. He kunn versöken, dat de Straafverfahrens gegen Trump instellt warrt un dat warrt annahmen, dat he ok bi en Reeg vun Trumps wichtigst politisch Plans hülpen warrt – to'n Bispeel bi't Utwiesen vun bannig veel Migranten.

