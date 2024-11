Stand: 14.11.2024 09:30 Uhr Oordeel to't Lindenberg-Musical

De Verfater Thomas Brussig schall fief Millionen Euro kriegen. Dat hett dat Landgericht Hamborg oordelt. Betahlen mutt dat Musical-Ünnernehmen Stage Entertainment. Brussig harr an dat Lindenberg-Musical mitarbeidt un för sien Arbeit al hunnertdusend Euro kregen. Man dat Musical is goot lopen – un so steiht em nu mehr Geld to, seggt dat Gericht. Stage Entertainment will dat so man nich stahn laten un geiht in Beropen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch