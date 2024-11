Stand: 13.11.2024 09:30 Uhr Termin för Neewahl steiht fast

De Bunnspräsident is inverstahn: Frank-Walter Steinmeier hett ja seggt to den Fohrplaan för en Vertroensfraag vun den Kanzler un en Neewahl vun’n Bunnsdag. En Sprekersch see, Steinmeier wörr den 23. Februormaand as Wahltermin för mööglich holen. Woans dat in de Saak wiedergeiht, dat will Bunnskanzler Olaf Scholz vunmiddag in en Regerensverkloren künnig maken.

