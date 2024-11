Stand: 13.11.2024 09:30 Uhr Oordel wegen Gewalt gegen Froens

He schall twee Froenslüüd swoor misshannelt hebben. Dorüm steiht en 33-Jöhrige vör dat Hamborger Landgericht. Gegen em schall vundaag dat Oordeel verkünnigt warrn. Un dat geiht üm de Fraag, wat he na sien Haftstraaf in Sekerheitsverwohren kümmt. Dat kunn heten, dat he nienich mehr freekamen wörr. De Anklaagte hett folgens Staatsafkaatsche twee fröhere Levenspartnerschen bedrauht, slaan un wöörgt.

