Stand: 13.11.2024 09:30 Uhr De ole Elvtunnel warrt sparrt

Hamborgs olen Elvtunnel warrt an’n Maandag dichtmaakt – un dat för dree Weken. Se wüllt dor wat instand setten, wo se ok giftigen Damp bi bruken doot. Liekers kümmt een an de Steed över de Elv röver: De Hadag richt dor buten de Reeg an twee Wekenennen en Fährverkehr in. En Barg Touristen, man ok vele Pendlers nehmt geern den Weg dörch den histoorschen Tunnel an de St.-Pauli Lannensbrüchen.

