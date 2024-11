Stand: 13.11.2024 09:30 Uhr Mehr Geld för den Hamborger Sportbund

Meist 860 Verenen un Verbänn in Hamborg sünd in den Hamborger Sportbund organiseert – un för jüm gifft dat mehr Geld. De Stadt stellt vun tokamen Johr af an bummelig 770.000 Euro bavento för Personal- un Bedriefskosten praat. Dat sünd goot söven Perzent mehr as betnu. Un denn gifft dat noch 1,6 Millionen Euro, üm Sportplätz un Sporthallen wedder op Schick to bringen.

