Stand: 12.11.2024 09:30 Uhr Gegenwind för Scholz

Kanzler Olaf Scholz kriggt Gegenwind ut Hamborg – un ut sien egen Partei. De SPD-Börgerschopsafornten Markus Schreiber un Tim Stoberock wüllt, dat he nich noch mal kandederen schall. Blots mit den Minister för Verdedigen Boris Pistorius as Spitzenkandidaat, dor kunn de SPD beter afschneden, so Schreiber. Scholz, de kunn sien Negativ-Bild nicht mehr repareren. Ganz anners seggt dat de SPD Bunnsdagsafornte Aydan Özoğuz. Apentliche Kandidatendebatten, de wörrn nich hölpen, meent se.

