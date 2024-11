Stand: 12.11.2024 09:30 Uhr Tarifverhanneln gaht wieder

In de Metall- un Elektroindustrie, dor verhannelt se ümmer noch övern en ne’en Tarifverdrag. Vertreders vun de IG Metall un vun’n Arbeidgeververvand Gesamtmetall, de snackt al siet güstern Namiddag in Hamborg. De Warkschopp, de will, dat dat Imkamen üm 7 Perzent na baven geiht, de Arbeidgevers, de hebbt 3,6 Perzent in twee Stopen anbaden. De Tarifpartners, de hopen, dat se nu, in düsse veerte Runn, en Afsluss för de knapp 4 Millionen Arbeiders in ganz Düütschland tostann kregen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch