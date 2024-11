Stand: 12.11.2024 09:30 Uhr Anslaag in Elmshoorn

De Polizei, de will vundaag doröver informeren, wat dat mit de Plaans för en Anslaag in Elmshoorn op sik hett. En 17 Johr ole Jung, de sitt siet verleden Week in Sleswig-Holsteen in’t Kaschott. Wat de Düütsche Presse-Agentur seggt, wull he för sien Anslaag en Lkw bruken. De Staatsafkaatschop in Flensborg, de snackt vun religiöse Motiven. Den jungen Mann warrt en plaante Gewaltdaat, de den Staat gefärden dä, vörsmeden. De Saak warrt nu ünnersöcht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch