Stand: 11.11.2024 09:30 Uhr Fraagt Scholz doch noch vör Wiehnachten?

Stellt Bunnskanzler Olaf Scholz de Vertroensfraag nu doch noch vör Wiehnachten? Dat weer keen Problem, dat tominnst sä he güstern Avend in de ARD-Fernsehsennen vun Caren Miosga. Man nipp un nau an wat vun‘n Dag, dat sä he aver noch nich. Un Olaf Scholz will dat ok nich mehr alleen seggen, wannehr. Vörgüstern harr he vörslaan, dat de Frakschoonsböversten vun SPD un Union sik tohoop op en Dag enigen schullen.

