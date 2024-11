Stand: 11.11.2024 09:30 Uhr Weniger Verbreken – mehr Gewalt

Alltohoopnahmen sünd dat weniger Verbrekens, man dorför aver mehr Gewalt. So kann een dat tohoopfaten, wenn een op de Kriminalität vun düt Johr in Hamborg kieken deit. Dat geiht üm dat eerste Dreeviddeljohr vun 2024. Un in düsse Tiet is de Tahl vun all de Verbrekens üm dree Perzent wat na ünnen gahn. So sünd se weniger in Wahnungen inbraken un hebbt ok weniger Autos klaut. Man bi Saken mit Gewalt, wo Rövers to Gang ween sünd oder wo Lüüd bi an’t Lief bi to Schaden kamen sünd, dor is de Tahl vun all de Vörfäll op’e annern Siet üm teihn Perzent wat na baven gahn.

