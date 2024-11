Stand: 11.11.2024 09:30 Uhr Tarifstriet drüppt vundaag ok Hamborg

Hüüt Vörmiddag warrt eerstmal demonstreert un hüüt Namiddag warrt denn mit’nanner snackt. De Tarifstriet in de Metall- un Elektroindustrie kriggt vundaag nochmal Hamborg tofaten. För den Vörmiddag hett de Warkschop IG Metall to en Steernmarsch opropen. Verlangen doot se blangen anner Saken söven Perzent mehr wat an Geld. Un later verhannelt de Warkschop denn mit de Arbeitgevers, de dree Komma söss Perzent mehr wat an Geld anbeden doot un dat in twee Etappen.

