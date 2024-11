Stand: 11.11.2024 09:30 Uhr Trump hett mit Putin telefoneert

Donald Trump, de nu ja bald Präsident vun’e USA warrn deit, de hett al mit den Präsidenten vun Russland Wladimir Putin an’t Telefon snackt. Un dorbi güng dat üm den Krieg in’e Ukrain. So schrifft dat de „Washington Post“. Trump harr Putin raadt, den Konflikt nich wieder eskaleren to laten. Dorbi harr he ok op dat Militär vun’e USA, dat in Europa ja stark wat präsent is, op henwiest.

