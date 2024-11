Stand: 11.11.2024 09:30 Uhr Opfohrt Bahrenfeld warrt verleggt

Dat is nu en wichtigen Henwies för all de velen Autofohrers, de bi de Autobahnopfohrt in Bahrenfeld in Richt na Süden hen op de A7 ropwüllt. Denn de warrt hüüt Vörmiddag, also in en halve Stünnen, af Klock teihn woanners henleggt. Dor warrt denn för de tokamen tweeunhalv Johr all de Autos in Richt na Hannober hen op en ne’e Inbahnstraat ümleidt un dor dröfft een denn blots noch Tempo veertig föhren. Düsse Ümweg geiht denn över en Behelfsbrüch över de A7 henweg un bringt een denn na de Opfohrt Othmarschen hen. Grund is de Bo vun den Autobahndeckel över de A7 henweg in Altna.

