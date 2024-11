Stand: 09.11.2024 09:30 Uhr Jümmer mehr Demonstratschonen

Warrt in Hamborg demonstreert, denn hett de Polizei veel to doon. In'n Vergliek to 't verleden Johr gifft dat düt Johr dubbelt so veel Stünnen, de de Polizei op Demos in'n Insatz is. Bet September weern dat bummelig 100.000 Arbeitsstünnen. Un dor sünd de Grootinsätz bi Footballspelen noch gor nich mit inreekt. Grund dorför sünd de internatschonalen Kunflikten, de de Minschen nu jümmer fakener op de Straten drieven doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch