Stand: 09.11.2024 09:30 Uhr Wiedermaken na de Ampel

Wat geiht noch in Berlin na dat Ut för de Ampel? Wieldes de Regerens-Koalitschoon na Kumpromissen mit de Oppositschoon söcht, maakt de CDU een op stuur. Se besteiht dorop, dat Bunnskanzler Olaf Scholz so gau as man geiht de Vertroonsfraag stellt. Eerst denn will se villicht noch ehr "Ja" to Gesettvörlagen geven, de dor noch open sünd. De Böverste vun de Bunnswahl glöövt, dat dor organisatoorsche Maleschen op jem tokamen kunnen, wenn een de Wahl to fröh ansetten deit.

