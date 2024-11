Stand: 09.11.2024 09:30 Uhr Maatschop för Football

In Hamborg geiht morgen offiziell de eerste Maatschop in'n düütschen Profifootball an den Start. De Idee dorachter: Fans kööpt Andelen an't Millerndoor-Stadion. Dordörch hett de Vereen Geld un kann dormit to't Bispeel Schullen afbetahlen. Siet ehrgüsternavend löppt en eerste Verkooprunn un dor sünd nu al dree Millionen Euro bi tosamen kamen. Allens in allen süllt dat dörtig Millionen warrn, een Andeel köst 850 Euro.

