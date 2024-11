Stand: 09.11.2024 09:30 Uhr Inbreker fastnahmen

De Polizei Hamborg hett in Berne en Serieninbreker faatkregen. Folgens de Polizei harr de 56-Johrige masse Saken bi sik, de he woll klaut hett, as se em fastnahmen hebbt. De Mann is al bekannt dorför, dat he vör Gewalt keen Holl-Stop maken deit. He hett sik ok düchtig to Wehr sett. De Inbreker weer kort ehrdat se em fastnahmen hebbt flücht. In de ZDF-Sennen "Aktenzeichen XY...Ungelöst" hebbt se em söcht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch