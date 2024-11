Stand: 08.11.2024 09:30 Uhr Geller för Verkehrsprojekten sünd seker

In’e Politik is dat mit de Ampel nu ja vörbi, man dordör warrt de Verkehrsprojekten bi uns in Hamborg aver nich in’t Stocken kamen. Dat hett Verkehrssenater Anjes Tjarks nu noch mal kloormaakt. De Bund harr toseggt, dat he bi de S4, de U5 un dat wedder Torechtboen vun Straten un Brüchen Geld togeven dee. Un dat weer seker, sä Tjarks. Man he bekrittel, dat aver nich toseggt worrn is, ok Geld för de Digitaliseren vun Bahnstellwarken to geven. Dat smeet he Christian Lindner vör, de as Bunnsfinanzminister nu aver ja rutflagen weer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch