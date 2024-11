Stand: 08.11.2024 09:30 Uhr FDP kriggt de mehrste Schuld

De Börgerslüüd in Düütschland geevt vör allen Dingen de FDP de Schuld doran, dat de Bunnsregeren nu tweibraken is. Dat seggt 40 Perzent vun all de Lüüd, de se in en ne’en ARD-Düütschlandtrend fraagt hebbt. 26 Perzent seht bi de Schuldfraag de Grönen bavenan un 19 Perzent de SPD. Bavento is bi de Ümfraag bi rutsuert, dat de mehrsten vun jüm lever ehrder as later wählen müchen, so as de Oppositschoon dat ok sehen deit.

