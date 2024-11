Stand: 08.11.2024 09:30 Uhr Eerste Personaalentscheden vun Trump

Twee Daag is de Wahl in’e USA nu her. Un nu hett de tokümstige US-Präsident Donald Trump de eerste wichtige Entscheden drapen in Saken Personaal. Dat geiht üm Susan Wiles. Se weer betto för den Wahlkamp vun Trump tostännig un schall sik nu as Böverste vun dat Witte Huus dor üm den Regerensalldag vun Trump kümmern. Se is 67 Johr oolt un gellt as enge Vertrote vun em. Ehr warrt en groten Andeel toschreven doran, dat de Wahl vun Trump düt Johr so goot lopen is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch