Ampel is to Enn

Stand: 07.11.2024 09:30 Uhr

Mit de Ampel is dat ut. De FDP treckt all Ministers vun de Regeren af, nadem Bunnskanzler Olaf Scholz Finanzminister Christian Lindner rutsmeten hett. In März kunn dat Neewahlen geven. Scholz smitt Lindner vör, ahn Verantwortung, egoistisch un nich in de Laag to sien, Kompromisse to maken. Twei gahn is de Ampel bi dat Krisengespreek över den Huushoolt un de Schuldenbrems. De FDP-Chef meent, de Kanzler hett de Verantwortung doför, dat de Ampel-Koalitschoon nu to Enn is. Scholz will in Januar in’n Bunnsdag de Vertruensfraag stellen. Na dat Enn vun de Ampel kümmt nu de nächste Paukenslag: Verkehrsminister Volker Wissing will ut de FDP uttreten, so dat he in de Regeren blieven kann.

