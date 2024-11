Stand: 07.11.2024 09:30 Uhr Reakschoon op Ampel-Enn

Hamborgs Politiker snackt över dat Enn vun de Koalitschoon in Berlin so as en dormit reken kunn, as de enkelten Bunnsparteien. SPD-Frakschoonschef Dirk Kienscherf sä to’t Avendblatt, dat Enn weer de logische Folg ut dat Verholen vun de FDP. De Kompromiss, de höör to dat Wesen vun de Demokratie dorto, dat meent de twete Börgermeistersch Katharina Fegebank vun de Grönen bi X. Wokeen dorto nich in de Laag weer, mit den kunn een keen Staat maken. FDP-Landschefin Sonja Jacobsen meent, de SPD un de Grönen in’n Bund, de haarn nich den Moot un de Knööv, üm Reformen dörchtosetten, de dringend nöötig weern. CDU-Chef Dennis Thering, de will, dat gau nee wählt warrt.

