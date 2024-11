Stand: 07.11.2024 09:30 Uhr US-Wahl

Se weer eerstmal ünnerdükert – nu hett de Präsidentschopskandidatin Kamala Harris na ehr Nedderlaag bi de US-Wahl openlich schnackt. An de Howard Universität sä de Demokratin to jümehre Anhängers, se schullen nich opgeven. Se sä, en mutt den Sieg vun Donald Trump akzepteren. Se will, dat de Macht in Freden öbergeven warrt an de Republikaners.

