07.11.2024 CDU Wahlprogramm

De CDU in Hamborg hett ehr Wahlprogramm vörstellt. Denn in knapp veer Maanden, dor warrt de Hamburg’sche Börgerschop wählt. Haupthemen vun de CDU sünd: Sekerheit, Wirtschop, Verkehr un Familien. So wüllt se dat Anwahnerparken afschaffen un mehr Verbottszonen för Wapen inrichten. Un de Kitastunnen, de nichts kosten doot, de schüllt mehr warrn. Bi’t Thema Billen will de CDU för de Grundschool en Johr bavtento inföhrn, dat flexibel is.

