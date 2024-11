Stand: 07.11.2024 09:30 Uhr To wenig Parkplätz bi’n HSV

Vör dat Volksparkstation, dor gifft dat to wenig Parkplätz. Denn de Stadt, de bruukt den Parkplatz Bruun för Flüchtlings-Ünnerkünfte un de A7-Boostee. Dorüm sünd dat 2.700 weniger vun de alltohoop 7.400 Parkplätz, de egens verlöövt sünd. Dat kunn dorto föhren, dat nich all Tokiekerplätz verköfft warrn köönt. De Stadt will nu nipp un nau ankieken, wat dat noch annere Mööglichkeiten geven deit: En Parkpalett op den Parkplatz Root oder de fre’en Flachen an de Elly-See-Straat.

