Stand: 06.11.2024 09:30 Uhr Wahlen in de USA

Donald Trump vun de Republikaners oder de Demokratsche Kamala Harris: Bi de US-Präsidentschopwahl sünd se an’t Stimmen uttellen. Un de Chancen, dat Donald Trump winnen deit, stiegt jümmer mehr. De Republikaner hett al mehre vun de wichtigen Swing-States för sik entscheedt. Un he hett sik al mal vöraf vör siene Anhängers in Florida as Wahlsieger beteekt. Harris will aftöven bet all Stimmen uttellt sünd.

