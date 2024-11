Stand: 06.11.2024 09:30 Uhr Bezirksamt Wandsbeek treckt üm

Delen vun't Bezirksamt Wandsbeek treckt in dat vörmalige Karstadt-Huus an'n Wandsbeker Markt hen. Egens weer en Neebo op dat Wandsbeker Toll-Eiland plaant. Man de Kosten för den Bo un de Finanzeren sünd in de Höögde kladdert. Dorüm hebbt se de Plaans nu ännert. Un denn warrt dörch dat Arbeiden in't Huus-Kontor nich mehr so veel Kontorflachen in dat Bezirksamt sülvst bruukt.

