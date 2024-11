Stand: 06.11.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat is vundaag en recht wat düstern Dag. Blos af un an mal warrt dat en Stück wat heller. Mehr as bet to negen Graad schafft de Temperaturen dat vundaag nich mehr. De Wind is ok beten swack op de Bost un weet gor nich so recht vun wo he denn nu weihen sall.

Morgen geiht dat mit Nevelsupp los un dat spütert af un an ok mal bi bet to teihn Graad.

