Striet höllt an

Stand: 05.11.2024 09:30 Uhr

Wat den Striet twüschen de Regerensparteien SPD, Grönen un FDP angeiht, dor hebbt sik de Wogen ümmer noch nich glatt treckt. Weertschopsminister Robert Habeck vun’e Grönen rööp wegen de US-Wahl un den Krieg in’e Ukrain dorto op, dat se dörhollen schullen. In de ARD-Tagesthemen sä he, dat nu de slechste Tiet weer, de Regeren platzen to laten. De Ünnernehmensverband Noord verlangt, dat sik de Ampel-Parteien in Saken Weertschopspolitik nu endlich enigen deen.

