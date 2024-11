Stand: 05.11.2024 09:30 Uhr Wahl in’e USA steiht an

De Wahllokalen in’e USA maakt hüüt Middag uns Tiet open. Un wat dor denn nu bi de Republikaner Donald Trump or de Demokraatsch Kamala Harris in’t Witte Huus bi intrecken deit, dat is ok de letzten Ümfragen na to uurdelen noch ganz un gor apen. Dat Ganze kann een sik tokamen Nacht ok in Hamborg bi mehre Veranstaltens in’n Livestream mit ankieken. Dat gröttste Event rund üm de Wahlnacht in’e USA gifft dat in de Bucerius Law School. Un dor rekent se denn ok mit Börgermeester Peter Tschentscher, dat de dor bi dat Event mit dorbi is.

