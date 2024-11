Stand: 05.11.2024 09:30 Uhr Danzig: Drift för Hamborg

Hamborgs Weertschopssenatersch Melanie Leonhard is totiets jüst in Polen. Un dor hett se güstern tohoop mit en Delegatschoon de Städer Danzig un Gdingen besöcht. De Stadt Danzig hett nu al ne ganze Tiet lang den Ostseehaven mit den gröttsten Ümslag. Un de Haven schall ümmer noch wieder wassen. För Melanie Leonhard is dat ok Drift för den Hamborger Haven. So as de SPD-Politikersch dat süht, mutt uns Haven wieder moderner maakt warrn, dormit de in Europa denn nich den Ansluss verleren deit.

