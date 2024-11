Stand: 05.11.2024 09:30 Uhr Warnstreiks vun’e IG Metall

In de Metall- un Elektroindustrie warrt vundaag wedder streikt. So as de Warkschop IG Metall dat seggt, is hiervun denn ok de Noorden vun de Warnstreiks vun bedrapen. Hier bi uns in Hamborg sünd Kundgevens bi de Firmen ArcelorMittal un bi Körber Technologies plaant. Un in Stood bi Airbus. Sünnerlich dull schall dat denn Dunnersdag düsse Week warrn. Dor is denn en Akschoonsdag plaant, wo se denn in mehre Städer demonstreren wüllt.

