Stand: 05.11.2024 09:30 Uhr Impdaag gegen de Gripp

Snööv, Wehdaag in’n Hals un Fever – dat heet, de Grippe-Saison is dor. Deswegen gifft dat in Hamborg ok wedder Daag, wo en sik gegen de Gripp impen laten kann. Un dat is vundaag un morgen, wo een sik denn in’e Sundheitsämter ok ahn Termin en Sprütt geven laten kann. In Altna is dat goors ok bet inklusiv Freedag mööglich. An’t Hart leggen doot se de Impen gegen de Gripp all Lüüd, de sösstig Johr oolt sünd oder öller, chronisch kranke Lüüd un all de, de swanger sünd.

