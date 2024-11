Stand: 04.11.2024 09:30 Uhr Haatverbreken in Hamborg

In Hamborg sünd in'n Sommer mehr Verbreken faststellt worrn, de dormit to doon hefft, dat Lüüd anner Lüüd nich utstahn köönt – wo se ok Hassverbreken to seggen doot. In de eersten süss Maand vun't Johr weren dat üm un bi eenhunnertföfftig Fäll, sä de Polizei. Un achterher in blots drei Sommermaand keem se op eenhunnertachtig Fäll. De Tahlen harr de Linke anfraagt. Bi en Grootdeel vun de Fäll güng dat üm Schimp, Haat or dat Lüüd en Hitlergroot maakt hefft. Süssuntwintig Mal geev dat en Mellen wegen Liefversehren.

