Stand: 04.11.2024 09:30 Uhr Debatt över Weertschopspolitik

De Vörslääg för de Weertschopspolitik vun'n FDP-Finanzminister Christian Lindner maakt wieder Arger in de Ampel-Regieren. Denn dor sünd en Reeg Vörslääg dorbi, de heel anners sünd as dat, wat de Ampel nu graad maakt. An'n Avend is Lindner bi Bunnskanzler Olaf Scholz ween. Man wat de twee snackt hefft, weet man nich. In de Week will sik de Koalitschon noch mal wedder tosamensetten un snacken. SPD-Baas Lars Klingbeil nööm dat in't "Eerste" en Week, in de wat besloten warrn schull.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.11.2024 | 09:30 Uhr

