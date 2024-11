Stand: 04.11.2024 09:30 Uhr Dacklos in Hamborg

In Hamborg hefft woll tominnst dreidusend Minschen keen Ünnerdack. Dat hefft Wohlfohrtsverbänn un de Sozialbehöörd överslaan. Betere Tahlen schall dat in'n Dezember geven. Vun'n Anfang vun'n Maand af an köönt de Dacklosen in Hamborg wedder dör't Winterprogramm en Stuuv för de Nacht finnen. De Diakonie harr geern, dat de Stadt mehr Wohnruum för de Dacklosen anbüdd.

