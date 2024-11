Stand: 04.11.2024 09:30 Uhr Football un Handball

In de Twete Football-Bunnsliga hett de HSV dat nich henkregen, op en Opstiegsrang to jumpen. An'n Avend geev dat in'n Volkspark en een to een gegen Nürnbarg. In de Eerste Bunnsliga kunn sik Mönchengladbach gegen Werder Bremen dörsetten: mit veer to een. Un in de Handball-Bunnsliga is ok speelt worrn: De HSV Hamborg hett in Gummersbach verloren. Mit negenuntwintig to dreiundörtig.

